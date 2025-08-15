Как выглядит Анкоридж перед саммитом Россия – США

Журналисты кремлевского пула прилетели в международный аэропорт Анкоридж днем 14 августа. В городе сейчас высокий сезон, все отели заняты туристами, а также представителями международных СМИ, которые приехали на саммит Россия – США. Поэтому после пограничного контроля российский пул повезли на далекий от центра стадион, где журналистам предстояло провести ночь. «Странно, что здесь нет иностранных журналистов. Неужели им неинтересно, где нас поселили. Мы бы точно снимали их, если бы они так жили», – разочарованно заметил один из телевизионщиков.