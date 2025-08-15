Как выглядит Анкоридж перед саммитом Россия – США

Как выглядит Анкоридж перед саммитом Россия – СШАВладимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа
В крупнейшем городе штата Аляска Анкоридж 14 августа (по местному времени), кажется, ничто не указывало на то, что здесь на следующий день состоится такая долгожданная мировыми СМИ встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Это небольшой город, где проживает примерно 300 000 человек. В основном Анкоридж занимает частная застройка, в большинстве высотных зданий располагаются офисы компаний. Часть города окружает горный хребет Чугач, который в день прилета россиян был укрыт облаками.
Некогда среди городов-побратимов Анкориджа был Магадан, правда, после начала спецоперации сотрудничество было прекращено. К слову, по пути в Анкоридж Путин проехал именно через Колыму.
Журналисты кремлевского пула прилетели в международный аэропорт Анкоридж днем 14 августа. В городе сейчас высокий сезон, все отели заняты туристами, а также представителями международных СМИ, которые приехали на саммит Россия – США. Поэтому после пограничного контроля российский пул повезли на далекий от центра стадион, где журналистам предстояло провести ночь. «Странно, что здесь нет иностранных журналистов. Неужели им неинтересно, где нас поселили. Мы бы точно снимали их, если бы они так жили», – разочарованно заметил один из телевизионщиков.
Стадион, где поселили российских журналистов, называется Alaska Airlines Center. Он находится на территории кампуса Университета Аляски в Анкоридже и недалеко от Медицинского центра Провиденс-Аляска. Спортивный комплекс является домашним стадионом для команд университета штата, в том числе для баскетбольной и волейбольной команды UAA Seawolves. Когда-то бывший губернатор Аляски Сара Пэйлин – давняя заочная знакомая президента России – наложила вето на средства, которые были выделены на перестройку арены. Но университету удалось отстоять финансирование строительства. Обошлось оно более чем в $100 млн, открыли арену в 2014 г.
Первый российский флаг журналисты увидели на двери стадиона. На бумажке А4 был изображен триколор и написано: «Приветствуем гостей. Welcome guests». После входа появились новые листы с российским флагом и надписями на русском: «Спальная зона. Sleeping area». Они располагались по центру коридора, стены которого были украшены наградами университетских команд и фотографиями спортсменов.
Спальное место журналистов организовали в большом зале – по слухам, здесь в пандемию был ковидный госпиталь. Помещение разделено черными шторами на комнатки, в каждой из которой по две раскладушки. «Американский красный крест», – значилось на них. Есть и душевые – три кабинки у женщин, одна из них для инвалидов. Примерно как в любом фитнес-клубе. Напротив помещения-спальни расположена сама спортивная арена.
Вход на стадион охраняют полицейские – они первые и встретили журналистов. Были приветливы и всегда готовы помочь. Журналистов покормили в столовой в одном из кампусов. На улицах Анкориджа почти не было людей – машины, поскольку эта часть города не особо предназначена для пешеходов, и бездомные. По пути встречались клиники хиромантов, а также методистские церкви. В одном из магазинов на прилавке рядом с продавцом лежала Библия – видимо, чтобы покупатели обратили внимание.
О том, что встреча состоится, объявили после того, как 6 августа спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф посетил Москву. Почти сразу после этого Трамп сообщил, что местом проведения саммита выбрана Аляска. На следующий день помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что встреча состоится 15 августа в США. Организация саммита оставляет ощущение, что встреча была согласована очень быстро. Пресс-центр на военной базе Эльмендорф-Ричардсон накануне встречи еще даже не был возведен – он должен быть в шатре.