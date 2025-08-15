Вэнс заявил, что будет молиться за скорейшее установление мира
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в соцсети X, что будет молиться за мир. Так он прокомментировал встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна начаться около 22:00 мск 15 августа.
«Благодарен лидерству президента Трампа сегодня, когда он отправился на Аляску для встречи с президентом России Путиным. Молюсь за мир в ближайшие дни», – написал Вэнс.
Пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт уточнила, что переговоры глав государств пройдут в формате «три на три» с участием министров. Ранее ожидалась беседа тет-а-тет. Представитель Белого дома отметила, что с Трампом на встрече будут госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.
Переговоры Путина и Трампа пройдут на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Главной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По данным Белого дома, мероприятие закончится около 5:00 мск 16 августа. Самолет американского лидера уже приземлился в Анкоридже. Он должен встретить Путина в аэропорту.