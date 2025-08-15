Вэнс заявил, что будет молиться за скорейшее установление мира

Переговоры Путина и Трампа пройдут на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Главной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По данным Белого дома, мероприятие закончится около 5:00 мск 16 августа. Самолет американского лидера уже приземлился в Анкоридже. Он должен встретить Путина в аэропорту.