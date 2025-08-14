Трамп оценил вероятность неудачи в переговорах с Путиным в 25%
Президент США Дональд Трамп оценил вероятность неудачи в переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным в 25%. Об этом он заявил в эфире Fox News.
Трамп считает, что переговоры будут, скорее всего, удачными. Он заявил, что это будет спор относительно границ.
Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа в Анкоридже на Аляске. По информации CNN, местом проведения переговоров будет объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон. Ушаков говорил, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта.
По результатам переговоров на Аляске президенты России и США проведут совместную пресс-конференцию для СМИ.