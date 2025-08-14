Газета
Главная / Политика /

Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию по итогам встречи

Ведомости

По результатам переговоров на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию для СМИ. Об этом сообщил помощник российского главы Юрий Ушаков.

Ушаков рассказал, что встреча лидеров начнется на Аляске примерно в 11:30 по местному времени (22:30 мск) с беседы тет-а-тет. После они продолжат переговоры в составе делегаций за рабочим завтраком. В российскую делегацию вошли Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа в Анкоридже на Аляске. По информации CNN, местом проведения переговоров будет объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон. Ушаков говорил, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта.

Трамп пригрозил РФ мерами в случае отсутствия прогресса по Украине на Аляске

Политика / Международные отношения

13 августа управление по контролю за иностранными активами минфина США объявило о приостановке действия санкций против РФ, мешающих проведению встречи Трампа и Путина. Для прекращения действия части ограничительных мер ведомство разместило генеральную лицензию № 125, она действует до 20 августа.

В этот же день в преддверии саммита с Путиным Трамп провел онлайн-переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров. После разговора президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ходе предстоящей встречи с президентом РФ американский глава намерен добиться прекращения огня на Украине.

