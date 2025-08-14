Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию по итогам встречи

В этот же день в преддверии саммита с Путиным Трамп провел онлайн-переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров. После разговора президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ходе предстоящей встречи с президентом РФ американский глава намерен добиться прекращения огня на Украине.