США временно отменили часть санкций для проведения саммита с Россией на Аляске
США приостановили действие антироссийских санкций, которые мешают проведению саммита между американским президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).
Для временного прекращения действия части санкций против России ведомство опубликовало генеральную лицензию № 125, она действует до 20 августа.
15 августа в Анкоридже на Аляске состоится встреча Трампа и Путина. По информации CNN, местом проведения саммита выбрали объединенную военную базу Элмендорф-Ричардсон. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Трамп, выступая в Кеннеди-центре 13 августа, заявил, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если после пятничной встречи не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине. «Да, будут. Да. Последствия будут», – сказал он, отказавшись уточнить, будут ли эти меры включать дополнительные пошлины или санкции.