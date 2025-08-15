Минобороны РФ обвинили Киев в попытке сорвать саммит Путина и Трампа
Заявления украинской стороны о якобы нанесении удара по центру города Сумы является намеренной провокацией. Об этом объявили в Минобороны РФ.
«Обвинения киевского режима о якобы нанесении Вооруженными силами РФ 15 августа удара по рынку в центре города Сумы и другим населенным пунктам являются намеренной провокацией, направленной на формирование негативного медийного фона с целью срыва предстоящих российско-американских переговоров в Анкоридже», – говорится в сообщении.
Военное ведомство указало, что о подготовке подобной провокации Минобороны официально предупреждало 12 августа: «Российские Вооруженные силы никаких ударов по городу Сумы и другим городам не наносили».
15 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы ударе России по центральному рынку в Сумах. В своем сообщении он обратился к Вашингтону, указав, что Киев «надеется на сильную позицию Америки».
За три дня до этого, 12 августа, Минобороны РФ сообщило, что киевская сторона готовит провокацию с целью срыва намеченных на 15 августа переговоров между Россией и США. По утверждению ведомства, ВСУ перед саммитом на Аляске планируют нанести удар с применением беспилотников и ракет по густонаселенному жилому кварталу или больнице, чтобы вызвать многочисленные жертвы среди мирного населения.
Сегодня, 15 августа, на Аляске состоится саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главной темой встречи станет завершение конфликта на Украине. Киев и представителей европейских стран на переговоры не пригласили.