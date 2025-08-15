Минобороны РФ обвинили Киев в попытке сорвать саммит Путина и Трампа

За три дня до этого, 12 августа, Минобороны РФ сообщило, что киевская сторона готовит провокацию с целью срыва намеченных на 15 августа переговоров между Россией и США. По утверждению ведомства, ВСУ перед саммитом на Аляске планируют нанести удар с применением беспилотников и ракет по густонаселенному жилому кварталу или больнице, чтобы вызвать многочисленные жертвы среди мирного населения.