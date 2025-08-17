Макрон и Стармер подтвердили планы разместить войска на Украине после перемирия
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели виртуальную встречу с лидерами «Коалиции желающих», в ней также принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.
Западные лидеры в рамках мероприятия подчеркнули готовность развернуть «силы безопасности» на Украине после прекращения боевых действий, обеспечить защиту воздушного и морского пространства страны, а также помочь восстановить ее вооруженные силы.
Центральной темой встречи стали переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В итоговом коммюнике «Коалиция желающих» выразила благодарность американскому лидеру за готовность предоставить безопасность Украины, также они обсудили дальнейшие шаги по поддержке Киева с учетом результатов переговоров в Анкоридже.
15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной. При этом он заявил, что сделки по завершению российско-украинского конфликта по итогам встречи достичь не удалось.
Однако с российской делегацией было согласовано много пунктов, и теперь, как отмечал лидер США, решение по разрешению кризиса в руках президента Украины Владимира Зеленского. Последний 18 августа планирует прилететь в Вашингтон для обсуждения итогов саммита с Трампом.
Россия в прошлом неоднократно выступала против размещения западных военных на Украине, так как это станет непосредственной угрозой для безопасности страны.