Главная / Политика /

Макрон и Стармер подтвердили планы разместить войска на Украине после перемирия

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели виртуальную встречу с лидерами «Коалиции желающих», в ней также принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Западные лидеры в рамках мероприятия подчеркнули готовность развернуть «силы безопасности» на Украине после прекращения боевых действий, обеспечить защиту воздушного и морского пространства страны, а также помочь восстановить ее вооруженные силы.

Центральной темой встречи стали переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В итоговом коммюнике «Коалиция желающих» выразила благодарность американскому лидеру за готовность предоставить безопасность Украины, также они обсудили дальнейшие шаги по поддержке Киева с учетом результатов переговоров в Анкоридже.

«Тогда в следующий раз в Москве»

Политика / Международные отношения

15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной. При этом он заявил, что сделки по завершению российско-украинского конфликта по итогам встречи достичь не удалось.

Однако с российской делегацией было согласовано много пунктов, и теперь, как отмечал лидер США, решение по разрешению кризиса в руках президента Украины Владимира Зеленского. Последний 18 августа планирует прилететь в Вашингтон для обсуждения итогов саммита с Трампом.

Россия в прошлом неоднократно выступала против размещения западных военных на Украине, так как это станет непосредственной угрозой для безопасности страны.

