США, Европа и Украина продолжат обсуждать гарантии безопасности на этой неделе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе запланированы новые встречи с участием США, Европы и Украины для обсуждения гарантий безопасности.
Он подчеркнул, что процесс необходимо ускорить. «В течение недели еще будут соответствующие встречи и рабочие контакты. Заметили, что нужно ускорять динамику работы. Оборонительная компонента гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время», – сказал он (цитата по изданию «Страна»).
Зеленский также отметил, что взаимодействие ведется со всеми партнерами в рамках так называемой «коалиции желающих», включая Европу, США и других союзников.
25 августа Зеленский заявил о важности присутствия войск крупных западных стран и ведущих участников «коалиции желающих» в рамках гарантий безопасности.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что гарантии для Украины будут состоять из двух этапов – мирного соглашения и поддержки со стороны Европы и США. Генсек НАТО также добавил, что тема иностранных войск на Украине как части гарантий безопасности еще обсуждается и о результате говорить пока рано.