США, Европа и Украина продолжат обсуждать гарантии безопасности на этой неделе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что гарантии для Украины будут состоять из двух этапов – мирного соглашения и поддержки со стороны Европы и США. Генсек НАТО также добавил, что тема иностранных войск на Украине как части гарантий безопасности еще обсуждается и о результате говорить пока рано.