Мелони: гарантии безопасности Украины могут быть вдохновлены 5-й статьей устава НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил, что гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух этапов – мирного соглашения и поддержки со стороны Европы и США. По информации Financial Times, западные страны создали примерный план по оказанию военной поддержки Украине после подписания мирного договора. Первая линия по плану включает в себя демилитаризованную зону, которую будут патрулировать миротворческие силы из третей страны. Затем будут расположены украинские войска, вооруженные и обученные военными НАТО. Третья линия – силы сдерживания под руководством Европы в глубине Украины.