Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мелони: гарантии безопасности Украины могут быть вдохновлены 5-й статьей устава НАТО

Трамп говорил, что Киев не возьмут в сам альянс
Ведомости

Гарантии безопасности для Украины по модели ст. 5 устава НАТО о коллективной безопасности являются основным механизмом, рассматриваемым западными союзниками. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на форуме в Римини.

«Предложение Италии, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 устава НАТО [о коллективной обороне], – сейчас основное в обсуждениях», – сказала она (цитата по ТАСС).

Согласно ст. 5 устава альянса о коллективной безопасности, нападение на одного члена альянса считается нападением на всех участников договора.

Мелони предложила распространить на Украину статью об обороне НАТО

Политика / Международные новости

24 августа в МИД ФРГ заявили, что гарантии безопасности Украины должны быть близки к членству в НАТО. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль подчеркнул, что список государств, которые предоставят гарантии Украине, должен быть расширен за пределы Европы. По словам Вадефуля, 30 стран, включая Японию, заявили о готовности поддержать Киев. При этом президент США Дональд Трамп подчеркивал, что Украину не возьмут в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил, что гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух этапов – мирного соглашения и поддержки со стороны Европы и США. По информации Financial Times, западные страны создали примерный план по оказанию военной поддержки Украине после подписания мирного договора. Первая линия по плану включает в себя демилитаризованную зону, которую будут патрулировать миротворческие силы из третей страны. Затем будут расположены украинские войска, вооруженные и обученные военными НАТО. Третья линия – силы сдерживания под руководством Европы в глубине Украины.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно относится к размещению странами Европы своих войск на Украине в рамках гарантий безопасности.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных