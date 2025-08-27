Мелони: гарантии безопасности Украины могут быть вдохновлены 5-й статьей устава НАТО

Мелони: гарантии безопасности Украины могут быть вдохновлены 5-й статьей устава НАТОТрамп говорил, что Киев не возьмут в сам альянс
Гарантии безопасности для Украины по модели ст. 5 устава НАТО о коллективной безопасности являются основным механизмом, рассматриваемым западными союзниками. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на форуме в Римини.
«Предложение Италии, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 устава НАТО [о коллективной обороне], – сейчас основное в обсуждениях», – сказала она (цитата по ТАСС).
Согласно ст. 5 устава альянса о коллективной безопасности, нападение на одного члена альянса считается нападением на всех участников договора.
24 августа в МИД ФРГ заявили, что гарантии безопасности Украины должны быть близки к членству в НАТО. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль подчеркнул, что список государств, которые предоставят гарантии Украине, должен быть расширен за пределы Европы. По словам Вадефуля, 30 стран, включая Японию, заявили о готовности поддержать Киев. При этом президент США Дональд Трамп подчеркивал, что Украину не возьмут в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил, что гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух этапов – мирного соглашения и поддержки со стороны Европы и США. По информации Financial Times, западные страны создали примерный план по оказанию военной поддержки Украине после подписания мирного договора. Первая линия по плану включает в себя демилитаризованную зону, которую будут патрулировать миротворческие силы из третей страны. Затем будут расположены украинские войска, вооруженные и обученные военными НАТО. Третья линия – силы сдерживания под руководством Европы в глубине Украины.
Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно относится к размещению странами Европы своих войск на Украине в рамках гарантий безопасности.