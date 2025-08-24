МИД ФРГ: гарантии безопасности Украины должны быть близки к членству в НАТО
Перечень гарантий безопасности, которые получит Украина, должен быть очень близок к тому, что означает членство в НАТО, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, выступая в Берлине. Его слова приводит ТАСС.
Он также подчеркнул, что список государств, которые предоставят гарантии Украине, должен быть расширен за пределы Европы. По словам Вадефуля, 30 стран, включая Японию, заявили о готовности поддержать Киев.
22 августа генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух этапов – мирного соглашения и поддержки со стороны Европы и США. Генсек НАТО также добавил, что тема иностранных войск на Украине как части гарантий безопасности еще обсуждается и о результате говорить пока рано.
18 августа прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. На саммите в том числе обсуждали гарантии безопасности после завершения конфликта с Россией. Украинский лидер в ходе вступительного слова на переговорах с европейскими лидерами заявил, что Киев и Вашингтон обсудили долгосрочные гарантии безопасности для его страны.