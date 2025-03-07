Мелони предложила распространить на Украину статью об обороне НАТО

Вашингтон ранее исключил членство Украины в НАТО. Министр обороны США Пит Хегсет говорил, что миротворцы на Украине, в случае их размещения, не должны быть под эгидой НАТО и не должны подпадать именно под ст. 5 устава альянса о коллективной безопасности.