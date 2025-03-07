Мелони предложила распространить на Украину статью об обороне НАТО
Действие ст. 5 устава НАТО о коллективной безопасности должно быть распространено на территорию Украины. С таким предложением выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
«Это отличается от вступления в НАТО, но это подразумевает распространение сферы действия стран НАТО и на Украину», – пояснила премьер (цитата по Bloomberg).
Согласно ст. 5 устава альянса о коллективной безопасности, нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех участников договора.
Вашингтон ранее исключил членство Украины в НАТО. Министр обороны США Пит Хегсет говорил, что миротворцы на Украине, в случае их размещения, не должны быть под эгидой НАТО и не должны подпадать именно под ст. 5 устава альянса о коллективной безопасности.
23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности уйти в отставку в обмен на членство его страны в НАТО. Тогда же он заявил, что Украине необходимы гарантии безопасности в будущем мирном соглашении.