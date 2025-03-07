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Мелони предложила распространить на Украину статью об обороне НАТО

Ведомости

Действие ст. 5 устава НАТО о коллективной безопасности должно быть распространено на территорию Украины. С таким предложением выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Это отличается от вступления в НАТО, но это подразумевает распространение сферы действия стран НАТО и на Украину», – пояснила премьер (цитата по Bloomberg).

Согласно ст. 5 устава альянса о коллективной безопасности, нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех участников договора.

Вашингтон ранее исключил членство Украины в НАТО. Министр обороны США Пит Хегсет говорил, что миротворцы на Украине, в случае их размещения, не должны быть под эгидой НАТО и не должны подпадать именно под ст. 5 устава альянса о коллективной безопасности.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности уйти в отставку в обмен на членство его страны в НАТО. Тогда же он заявил, что Украине необходимы гарантии безопасности в будущем мирном соглашении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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