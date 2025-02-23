Зеленский заявил о готовности уйти в отставку

Касаясь вопроса соглашения с США по редкоземельным металлам Украины, Зеленский заявил, что в этом документе «нужно то, чего пока нет, – гарантий безопасности» для Украины. Зеленский уточнил, что со стороны США поступали и другие предложения по добыче ископаемых. «Это началось с нашего “плана победы” (представлен Зеленским 16 октября 2024 г. – “Ведомости”) <...> Соглашение было основано на том факте, что все это должно быть защищено и что нам нужны гарантии безопасности. Мы ответили, что готовы говорить. Вы добываете, мы делимся, но сделайте все, чтобы восстановить справедливость для нас», – сказал он.