Зеленский заявил о готовности уйти в отставкуОн пойдет на это в обмен на гарантии безопасности для Украины или на место в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности уйти в отставку. Об этом он объявил на пресс-конференции.
По его словам, он согласен на отставку в том случае, если это необходимо для гарантий безопасности для страны или обеспечит место Украине в НАТО. «Если мир для Украины, если вам нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО», – сказал он. Президент Украины сообщил, что фокусирует на безопасности страны «сегодня, а не через 20 лет» и «не собирается быть у власти десятилетия». Он заверил, что выборы главы государства пройдут по окончании военного положения на Украине.
Зеленский считает, что президент США Дональд Трамп поможет закончить боевые действия: «Я очень хочу, чтобы он был на нашей стороне, чтобы это не была просто медиация, потому что, мне кажется, этого мало». Он также сообщил, что не признает долг Украины перед США, поскольку направляемая Киеву помощь со стороны Вашингтона является грантами.
Касаясь вопроса соглашения с США по редкоземельным металлам Украины, Зеленский заявил, что в этом документе «нужно то, чего пока нет, – гарантий безопасности» для Украины. Зеленский уточнил, что со стороны США поступали и другие предложения по добыче ископаемых. «Это началось с нашего “плана победы” (представлен Зеленским 16 октября 2024 г. – “Ведомости”) <...> Соглашение было основано на том факте, что все это должно быть защищено и что нам нужны гарантии безопасности. Мы ответили, что готовы говорить. Вы добываете, мы делимся, но сделайте все, чтобы восстановить справедливость для нас», – сказал он.
19 февраля Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Выборы в стране не проводятся в связи с действующим с февраля 2022 г. военным положением. Тогда же он заявил, что Зеленский «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, который, по мнению политика, не должен был начаться. По утверждению Зеленского, США направили Украине около $100 млрд.
В феврале Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог уточнял, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах. 16 февраля Financial Times писала, что Зеленский не согласился с предложением США, предусматривающим передачу Америке 50% прав на редкоземельные минералы республики в обмен на военную помощь.
Телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник 22 февраля сообщил, что украинский президент пока не готов подписать сделку с США в связи с несколькими проблемными вопросами. Собеседник агентства пояснил, что в настоящий момент договор не отражает партнерства и содержит только односторонние обязательства Украины.