Рютте: НАТО участвует в переговорах о гарантиях безопасности Украине
НАТО принимает участие в переговорах по вопросу гарантий безопасности Киеву и подготовке размещения войск в постсоветской республике. Об этом сообщил генсек организации Марк Рютте в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, участие в переговорах принимает главнокомандующий силами НАТО в Европе, и альянс, как организация, «безусловно, в этом участвует, поскольку нам очень важно, чтобы наши войска не были слишком распылены».
«Страны НАТО и "коалиции желающих" обсуждают [планы отправки войск на Украину] на уровне начальников генштабов, на уровне глав государств. Я думаю, после завтрашней встречи [»коалиции желающих» в Париже] или немного позднее у нас будет ясность», – сказал Рютте (цитата по ТАСС).
2 сентября The New York Times (NYT) писала, что Украина считает лучшей гарантией безопасности усиление вооруженных сил страны, так как американская помощь иссякает, а западные обещания «остаются неопределенными». Издание отметило, что Киев намерен не только сохранить свою армию, но и сделать ее основой любого урегулирования после прекращения огня с целью сдерживания России.