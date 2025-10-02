Путин: поставка ракет Tomahawk Украине нанесет ущерб отношениям с США
Ракеты большой дальности Tomahawk – мощное оружие, но несовременное, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».
Российский лидер отметил, что их поставка Украине не изменит ситуацию на поле боя.
«Были ли же ATACMS? Но силы ПВО научились их сбивать», – сказал Путин.
При этом он подчеркнул, что поставки таких ракет Украине нанесут ущерб российско-американским отношениям.
28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти США обсуждают возможность поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk, окончательное решение по этому вопросу примет президент Дональд Трамп.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев работает над «мегасделкой» по закупке оружия в США, включая дальнобойное.