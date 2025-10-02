Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: поставка ракет Tomahawk Украине нанесет ущерб отношениям с США

Ведомости

Ракеты большой дальности Tomahawk – мощное оружие, но несовременное, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер отметил, что их поставка Украине не изменит ситуацию на поле боя.

«Были ли же ATACMS? Но силы ПВО научились их сбивать», – сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что поставки таких ракет Украине нанесут ущерб российско-американским отношениям.

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти США обсуждают возможность поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk, окончательное решение по этому вопросу примет президент Дональд Трамп.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев работает над «мегасделкой» по закупке оружия в США, включая дальнобойное.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её