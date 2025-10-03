Reuters: поставки ракет Tomahawk на Украину маловероятны
Поставки ракет большой дальности Tomahawk на Украину маловероятны, сообщил Reuters, ссылаясь на американского чиновника и еще три источника.
Желание администрации президента США Дональда Трампа нереализуемо, потому что эти ракеты предназначены для военно-морских сил Соединенных Штатов и для других целей, сообщили источники агентства.
По словам чиновника, США могут предложить Европе закупить для Украины другое оружие большой дальности, однако вряд ли будут поставлены именно Tomahawk.
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что поставка ракет Tomahawk Украине нанесет ущерб российско-американским отношениям.
28 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев работает над «мегасделкой» по закупке оружия в США на $90 млрд, включая дальнобойное. В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американские власти в обсуждают возможность поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk, окончательное решение по этому вопросу примет сам Трамп.