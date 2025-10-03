Reuters: поставки ракет Tomahawk на Украину маловероятны

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев работает над «мегасделкой» по закупке оружия в США на $90 млрд, включая дальнобойное. В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американские власти в обсуждают возможность поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk, окончательное решение по этому вопросу примет сам Трамп.