Трамп: Путин урегулирует украинский конфликт
Президент России Владимир Путин урегулирует конфликт на Украине, заявил американский лидер Дональд Трамп прессе.
По его словам, президент РФ «выглядел бы великолепно», если бы урегулировал украинский кризис.
«И я думаю, что он это урегулирует. Но мы все равно будем действовать. А если он не урегулирует, – для него это плохо кончится», – сказал глава Белого дома.
В течение последних двух дней Трамп провел два телефонных разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они обсуждали усиление систем ПВО, а также возможность поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk. Зеленский сказал в интервью Fox News, что американский лидер еще не принял решение насчет Tomahawk Киеву.