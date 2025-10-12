Зеленский: Трамп пока не принял решение по ракетам Tomahawk
Президент США Дональд Трамп пока еще не принял решение относительно передачи Украине дальнобойных американских ракет Tomahawk. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.
«Мы рассчитываем на такие решения, но посмотрим», — отметил Зеленский.
За последние два дня Зеленский дважды проводил телефонные переговоры с Трампом, 12 октября он также разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Одной из основных тем разговора с президентом США стала передача Украине ракет Tomahawk, а также усиление украинских сил противовоздушной обороны.
6 октября Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но перед окончательным ответом хотел бы узнать, для чего они будут применяться. По его словам, он «не ищет эскалации» при отправке Киеву этих ракет.
7 октября день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поставки ракет большой дальности Украине являются серьезным витком эскалации. Представитель Кремля напомнил, что Tomahawk могут нести ядерный заряд.