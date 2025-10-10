Путин назвал «понтажом» угрозы Зеленского бить по Москве ракетами Tomahawk
Угрозы президента Украины Владимира Зеленского о нанесении ударов по России ракетами Tomahawk являются «понтажом». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Таджикистан.
Задавая вопрос главе государства, один из журналистов оговорился, назвав угрозы Зеленского «формой монтажа» вместо «формы шантажа».
«Вы не оговорились, и понтажа тоже. Понт здесь присутствует», – перебил его российский лидер.
В ходе того же мероприятия Путин заявил, что ответом на угрозы со стороны США поставить Киеву ракеты большой дальности Tomahawk станет усиление систем противовоздушной обороны.
28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что власти обсуждают поставки Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что окончательное слово по этому вопросу будет за американским президентом Дональдом Трампом.
6 октября Трамп объявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках, но перед окончательным ответом хотел бы узнать, зачем именно Киев будет использовать эти ракеты. Он уточнил, что «не ищет эскалации» при отправке на Украину Tomahawk.