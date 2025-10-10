Путин рассказал, как Россия ответит на поставки Украине Tomahawk

6 октября Трамп объявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках, но перед окончательным ответом хотел бы узнать, зачем именно Киев будет использовать эти ракеты. Он уточнил, что «не ищет эскалации» при отправке на Украину Tomahawk.