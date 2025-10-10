Путин рассказал, как Россия ответит на поставки Украине Tomahawk

Путин рассказал, как Россия ответит на поставки Украине TomahawkСтрана усилит средства ПВО
Ответом на угрозы со стороны США поставить Киеву ракеты большой дальности Tomahawk станет усиление систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Душанбе.
«Наш ответ – это усиление системы ПВО Российской Федерации», – подчеркнул Путин.
28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что власти обсуждают поставки Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что окончательное слово по этому вопросу будет за американским президентом Дональдом Трампом.
6 октября Трамп объявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках, но перед окончательным ответом хотел бы узнать, зачем именно Киев будет использовать эти ракеты. Он уточнил, что «не ищет эскалации» при отправке на Украину Tomahawk.
7 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что поставки таких ракет Украине являются серьезным витком эскалации. Представитель Кремля напомнил, что эти ракеты способны нести ядерный заряд.