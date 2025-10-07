Газета
Главная / Политика /

Медведев ответил на заявление Трампа о поставке ракет Tomahawk

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале иронично ответил на заявление президента США Дональда Трампа по поводу поставок Украине ракет Tomahawk.

6 октября американский лидер сказал, что «в определенной степени» принял решение о поставках, но перед окончательным ответом хотел бы узнать, зачем именно Киев будет использовать эти ракеты.

«Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно…», – написал Медведев.

7 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки таких ракет Украине являются серьезным витком эскалации. Песков напомнил, что эти ракеты способны нести ядерный заряд.

