Медведев ответил на заявление Трампа о поставке ракет Tomahawk
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале иронично ответил на заявление президента США Дональда Трампа по поводу поставок Украине ракет Tomahawk.
6 октября американский лидер сказал, что «в определенной степени» принял решение о поставках, но перед окончательным ответом хотел бы узнать, зачем именно Киев будет использовать эти ракеты.
«Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно…», – написал Медведев.
7 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки таких ракет Украине являются серьезным витком эскалации. Песков напомнил, что эти ракеты способны нести ядерный заряд.