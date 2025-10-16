Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

При этом 15 октября Песков говорил, что Москве ничего не известно об анонсированном Трампом звонке Путину. Песков также отметил, что американский лидер еще не поздравил своего российского коллегу с прошедшим днем рождения. 7 октября ему исполнилось 73 года.