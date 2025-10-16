Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина
Возможно, вечером 16 октября у президента РФ Владимира Путина состоится международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Кроме того, в ближайшее время российский лидер выступит в рамках пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя». Путин обратится с выступлением к участникам мероприятия, добавил Песков.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту» говорил, что президент США Дональд Трамп говорил о желании обсудить с Путиным передачу Украине ракет Tomahawk. В этой связи Лавров подчеркнул, что российская сторона в любой момент готова на разных уровнях, включая президентский, обсуждать конкретные вопросы.
При этом 15 октября Песков говорил, что Москве ничего не известно об анонсированном Трампом звонке Путину. Песков также отметил, что американский лидер еще не поздравил своего российского коллегу с прошедшим днем рождения. 7 октября ему исполнилось 73 года.