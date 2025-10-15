Лавров: поставки Tomahawk Киеву нанесут колоссальный ущерб отношениям РФ и США
Если Вашингтон примет решение поставить Украине ракеты Tomahawk, это нанесет колоссальный ущерб российско-американским отношениям. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».
«Трамп среди прочих своих комментариев упомянул, что он не хочет эскалации. Признавая, что это будет эскалация, причем очень серьезная. Украина здесь уже будет ни при чем», – заявил он.
Глава МИДа обратил внимание на заявление президента США Дональда Трампа о том, что последний хотел бы обсудить передачу Украине ракет Tomahawk с главой РФ Владимиром Путиным. В этой связи Лавров подчеркнул, что российская сторона в любой момент готова на разных уровнях, включая президентский, обсуждать конкретные вопросы.
14 октября Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попросит у него ракеты Tomahawk на встрече 17 октября. По словам американского лидера, у США достаточно этих ракет.
Днем ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что если Трамп примет решение о поставках Tomahawk, это кончится плохо для всех – и прежде всего для него самого.