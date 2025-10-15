Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: поставки Tomahawk Киеву нанесут колоссальный ущерб отношениям РФ и США

Ведомости

Если Вашингтон примет решение поставить Украине ракеты Tomahawk, это нанесет колоссальный ущерб российско-американским отношениям. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

«Трамп среди прочих своих комментариев упомянул, что он не хочет эскалации. Признавая, что это будет эскалация, причем очень серьезная. Украина здесь уже будет ни при чем», – заявил он.

Глава МИДа обратил внимание на заявление президента США Дональда Трампа о том, что последний хотел бы обсудить передачу Украине ракет Tomahawk с главой РФ Владимиром Путиным. В этой связи Лавров подчеркнул, что российская сторона в любой момент готова на разных уровнях, включая президентский, обсуждать конкретные вопросы.

14 октября Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попросит у него ракеты Tomahawk на встрече 17 октября. По словам американского лидера, у США достаточно этих ракет.

Днем ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что если Трамп примет решение о поставках Tomahawk, это кончится плохо для всех – и прежде всего для него самого.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её