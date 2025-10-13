Медведев предупредил Трампа, что поставки Tomahawk для него «плохо кончатся»
Если американский президент Дональд Трампа примет решение о поставках Tomahawk, это кончится плохо для всех и, прежде всего, для самого Трампа. Об этом предупредил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
«Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для «него это плохо кончится». Угрожает в сто первый раз, короче, – написал Медведев в Telegram-канале. – Остается надеяться, что это очередная пустая угроза».
Трамп ранее выразил уверенность, что президент России Владимир Путин урегулирует конфликт на Украине.
По итогам разговора с Трампом в выходные украинский президент Владимир Зеленский сказал, что американский лидер еще не принял решение насчет поставок Tomahawk Киеву.