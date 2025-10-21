Газета
CNN: встреча Лаврова и Рубио отложена

Ведомости

Запланированная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио пока отложена. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным телеканала, неизвестно, по какой причине встреча не состоится на этой неделе. При этом один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова были разные ожидания насчет возможного прекращения украинского конфликта. Отмечается также, что «не сразу стало ясно, какое влияние окажет предварительная встреча Лаврова и Рубио на ожидаемый саммит [президентов США и России Дональда] Трампа и [Владимира] Путина в Будапеште».

20 октября состоялся телефонный разговор Лаврова и Рубио. Дипломаты обсудили возможные «шаги в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров Путина и Трампа. Reuters со ссылкой на источники писало, что 23 октября Рубио и Лавров могут провести встречу, посвященную подготовке переговоров Путина и Трампа.

Госдепартамент США сообщал, что в телефонном разговоре с Лавровым Рубио заявил о важности российско-американского сотрудничества в рамках поиска возможно долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

