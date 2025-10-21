CNN: встреча Лаврова и Рубио отложена

По данным телеканала, неизвестно, по какой причине встреча не состоится на этой неделе. При этом один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова были разные ожидания насчет возможного прекращения украинского конфликта. Отмечается также, что «не сразу стало ясно, какое влияние окажет предварительная встреча Лаврова и Рубио на ожидаемый саммит [президентов США и России Дональда] Трампа и [Владимира] Путина в Будапеште».