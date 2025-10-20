Рубио заявил Лаврову о важности сотрудничества России и США

Телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся 20 октября. Дипломаты обсудили возможные «шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров» президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.