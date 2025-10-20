Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рубио заявил Лаврову о важности сотрудничества России и США

Ведомости

В телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио заявил о важности российско-американского сотрудничества в рамках поиска возможно долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил госдепартамент США. 

Телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся 20 октября. Дипломаты обсудили возможные «шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров» президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Рубио и Лавров могут провести встречу, посвященную подготовке переговоров Путина и Трампа, 23 октября. 

16 октября стало известно, что Трамп намерен провести переговоры с Путиным в течение двух недель. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что стороны начали подготовку новой встречи лидеров. Подготовка саммита стартует с переговоров Рубио и Лаврова. Позже стороны определят сроки личной встречи лидеров.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте