Reuters: Рубио и Лавров могут провести встречу 23 октября

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров могут провести встречу, посвященную подготовке переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, 23 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

20 октября Лавров и Рубио провели телефонный разговор. Дипломаты обсудили возможные «шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров» Путина и Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 октября говорил, что Лавров и Рубио пока не согласовали место их встречи. «Они будут договариваться и сами об этом расскажут», – добавил он.

16 октября стало известно, что Трамп намерен провести переговоры с Путиным в течение двух недель. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что стороны начали подготовку новой встречи лидеров. Подготовка саммита стартует с переговоров Рубио и Лаврова. Позже стороны определят сроки личной встречи лидеров.

