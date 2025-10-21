Рябков допустил новый телефонный разговор Лаврова и Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров, возможно, проведут еще один телефонный разговор. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Возможно все», – сказал он (цитата по ТАСС).
20 октября Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили возможные «шаги в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Reuters со ссылкой на источники писало, что 23 октября Рубио и Лавров могут провести встречу, посвященную подготовке переговоров Путина и Трампа.
CNN 21 октября сообщал, что встреча Лаврова и Рубио была отложена. Позже эту информацию опроверг Рябков, заявив, что «нельзя отложить то, о чем не было договоренности». «То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», – сказал он.