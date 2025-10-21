Рябков о встрече Лаврова с Рубио: нельзя отложить то, о чем не договаривались

Рябков о встрече Лаврова с Рубио: нельзя отложить то, о чем не договаривалисьТакое мероприятие требует подготовки
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио должна быть подготовлена. Нельзя отложить то, о чем не было договоренности, сообщил замглавы МИДа РФ Сергей Рябков, комментируя информацию в СМИ о якобы переносе встречи.
«То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», – сказал Рябков (цитата по «РИА Новости»).
Замминистра отметил, что вопрос встречи Лаврова и Рубио не поднимался во время их телефонного разговора. Сами же публикации в СМИ он назвал вбросами. Говоря об угрозах сорвать саммит лидеров стран в Будапеште, Рябков отметил, что страны ЕС и НАТО работают на срыв всего, но Россия научилась этому противостоять.
21 октября CNN со ссылкой на представителя Белого дома cообщил, что запланированная встреча Лаврова и Рубио пока отложена. По данным телеканала, неизвестно, по какой причине встреча не состоится на этой неделе. Один из источников рассказал, что у Рубио и Лаврова были разные ожидания насчет возможного прекращения украинского конфликта.
20 октября прошел телефонный разговор Лаврова и Рубио, в ходе которого они обсудили возможные «шаги в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Reuters со ссылкой на источники писало, что 23 октября Рубио и Лавров могут провести встречу, посвященную подготовке переговоров Путина и Трампа.