Рябков о встрече Лаврова с Рубио: нельзя отложить то, о чем не договаривались

Замминистра отметил, что вопрос встречи Лаврова и Рубио не поднимался во время их телефонного разговора. Сами же публикации в СМИ он назвал вбросами. Говоря об угрозах сорвать саммит лидеров стран в Будапеште, Рябков отметил, что страны ЕС и НАТО работают на срыв всего, но Россия научилась этому противостоять.