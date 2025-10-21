В Кремле считают преждевременным обсуждение присутствия других стран в Будапеште

В Кремле считают преждевременным обсуждение присутствия других стран в БудапештеО таком желании лидеров ЕС писали СМИ
Говорить о присутствии лидеров Евросоюза (ЕС) на будущих переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште пока преждевременно, ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей».
«Пока, наверное, преждевременно об этом говорить. Пока никаких этих деталей просто не обговаривалось», – сказал представитель Кремля.
На уточняющий вопрос о том, может ли Москва согласиться на такой вариант присутствия кого-то из глав государств, Песков заметил, что рассуждения об этом «вряд ли уместны». По его словам, перед переговорами странам еще предстоит большая работа.
21 октября издание Politico сообщило, что некоторые лидеры ЕС будут лоббировать свое участие в предстоящей встрече Путина и Трампа. Они намерены добиться и участия президента Украины Владимира Зеленского в дискуссии. Авторы материала объяснили это опасениями Европы, что американский лидер снова встанет на сторону России в вопросах украинского кризиса.
16 октября прошел телефонный разговор Путина и Трампа. По его итогам лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что подготовка саммита стартует с переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.