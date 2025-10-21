Politico: некоторые лидеры ЕС хотят присутствовать на встрече Трампа и Путина

20 октября Reuters писал, что во время встречи с Зеленским в Белом доме 17 октября Трамп вначале настаивал на уступках Украины в территориальном вопросе. Украинский президент категорически отверг возможность добровольной передачи каких-либо территорий России. После этого американский лидер предложил остановить боевые действия на тех рубежах, которые сейчас занимает каждая из сторон.