Politico: некоторые лидеры ЕС хотят присутствовать на встрече Трампа и Путина
Некоторые лидеры Европейского союза (ЕС) будут лоббировать свое участие в предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломата, знакомого с ситуацией.
Кроме того, европейские лидеры намерены обеспечить участие президента Украины Владимира Зеленского в этих переговорах.
ЕС опасается, что Трамп снова встанет на сторону Москвы в вопросах украинского кризиса и окажет давление на Зеленского, чтобы тот уступил территории России.
20 октября Reuters писал, что во время встречи с Зеленским в Белом доме 17 октября Трамп вначале настаивал на уступках Украины в территориальном вопросе. Украинский президент категорически отверг возможность добровольной передачи каких-либо территорий России. После этого американский лидер предложил остановить боевые действия на тех рубежах, которые сейчас занимает каждая из сторон.
19 октября украинский лидер заявил, что готов присоединиться к будущим переговорам в Будапеште. В интервью телеканалу NBC Зеленский рассказал, что поднимал этот вопрос во время встречи с Трампом.