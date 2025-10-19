Зеленский заявил о готовности присоединиться к переговорам в Будапеште
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов присоединиться к будущим переговорам лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.
«Если мы действительно хотим справедливого и прочного мира, нам нужны обе стороны», – сказал он.
Зеленский рассказал, что поднимал этот вопрос во время встречи с Трампом 17 октября. Американский лидер уже уведомлен о готовности президента Украины присутствовать на переговорах.
16 октября Трамп рассказал, что договорился о встрече с Путиным в столице Венгрии Будапеште. Кроме того, лидеры договорились о встрече советников высокого уровня уже на следующей неделе.