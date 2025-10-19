Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский заявил о готовности присоединиться к переговорам в Будапеште

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов присоединиться к будущим переговорам лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. Об этом он рассказал в интервью телеканалу  NBC.

«Если мы действительно хотим справедливого и прочного мира, нам нужны обе стороны», – сказал он.

Зеленский рассказал, что поднимал этот вопрос во время встречи с Трампом 17 октября. Американский лидер уже уведомлен о готовности президента Украины присутствовать на переговорах.

16 октября Трамп рассказал, что договорился о встрече с Путиным в столице Венгрии Будапеште. Кроме того, лидеры договорились о встрече советников высокого уровня уже на следующей неделе.

Читайте также:WSJ: США и РФ планируют провести предварительные переговоры перед Будапештом
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь