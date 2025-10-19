WSJ: США и РФ планируют провести предварительные переговоры перед Будапештом
Вашингтон планирует провести больше предварительных встреч с Москвой перед переговорами президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Будапеште, чем перед саммитом на Аляске. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Американскую сторону возглавит госсекретарь Марко Рубио вместо спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. По данным газеты, такой вариант был положительно воспринят украинскими и европейскими чиновниками.
Перед саммитом на Аляске Уиткофф посетил Москву. 6 августа он встретился с Путиным. Переговоры прошли в закрытом режиме. На встрече присутствовал также помощник президента РФ Юрий Ушаков.
15 августа на Аляске прошла встреча Путина и Трампа. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате «три на три» и продолжались 2 часа 45 минут. Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала встречу очень продуктивной.