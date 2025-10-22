Газета
Главная / Политика /

Кремль: идея встречи Путина и Трампа возникла по обоюдному желанию сторон

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициатива проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была взаимной. По его словам, обе стороны сочли необходимым провести переговоры на высшем уровне.

«Это было обоюдное желание – действительно, пауза, которая сложилась, требует вмешательства на высшем уровне. Но вмешательство должно быть хорошо подготовлено», – сказал Песков.

16 октября стало известно, что Трамп намерен провести переговоры с Путиным в течение двух недель. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что стороны начали подготовку новой встречи лидеров. Подготовка саммита стартует с переговоров госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Позже стороны определят сроки личной встречи президентов.

Лавров и Рубио 20 октября провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные «шаги в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что работа над организацией встречи ведется, но дата саммита глав РФ и США пока не определена. Он отметил, что саммит будет проведен тогда, «когда придет время». Тогда же глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что 22 октября проведет встречу с Рубио, посвященную подготовке российско-американского саммита в Будапеште.

