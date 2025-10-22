Кремль: идея встречи Путина и Трампа возникла по обоюдному желанию сторон

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что работа над организацией встречи ведется, но дата саммита глав РФ и США пока не определена. Он отметил, что саммит будет проведен тогда, «когда придет время». Тогда же глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что 22 октября проведет встречу с Рубио, посвященную подготовке российско-американского саммита в Будапеште.