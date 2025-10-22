Сийярто анонсировал встречу с Рубио по подготовке саммита РФ и США
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 22 октября проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио, посвященную подготовке российско-американского саммита в Будапеште. Об этом сообщил венгерский министр.
Он также отметил, что Венгрия не будет исполнять решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента РФ Владимира Путина, когда он прибудет на территорию страны.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия обеспечит все необходимые условия для проведения саммита, а также выразил надежду, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится.
«Единственное, что мы можем сделать, это обеспечить все условия и предпосылки, необходимые для успеха переговоров. <...> Это закончится только дипломатией и переговорами», – заявил глава венгерского МИДа (цитата по ТАСС).
16 октября стало известно, что Трамп намерен провести переговоры с Путиным в течение двух недель. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что стороны начали подготовку новой встречи лидеров. Подготовка саммита стартует с переговоров Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Позже стороны определят сроки личной встречи лидеров.
Лавров и Рубио 20 октября провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили возможные «шаги в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 октября подтвердил, что работа над организацией встречи ведется, но дата саммита глав РФ и США пока не определена. Он отметил, что саммит будет проведен тогда, «когда придет время».