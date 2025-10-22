Орбан: Венгрия продолжает подготовку саммита России и США

21 октября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что саммит президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште оказался под угрозой срыва из-за переноса очной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Один из собеседников предположил, что Москва не изменила свою позицию по прекращению огня и не собирается останавливаться на нынешней линии фронта.