Орбан: Венгрия продолжает подготовку саммита России и США

Он отметил, что встреча пройдет, «когда придет время»
Подготовка к саммиту Россия – США в Венгрии продолжается, однако точная дата его проведения пока не определена. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что работа над организацией встречи ведется.

Орбан отметил, что саммит будет проведен тогда, «когда придет время». Соответствующее заявление глава правительства Венгрии сделал в своем аккаунте в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

21 октября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что саммит президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште оказался под угрозой срыва из-за переноса очной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Один из собеседников предположил, что Москва не изменила свою позицию по прекращению огня и не собирается останавливаться на нынешней линии фронта.

После этого Трамп сообщил, что завершение российско-украинского конфликта «на подходе».

