Главная / Политика /

Трамп объявил о приближении конца конфликта на Украине

Ведомости

Завершение российско-украинского конфликта «на подходе». Об этом объявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

«Я завершил уже восемь войн, и девятая <...> уже на подходе», – сказал он.

Заявление президента США прозвучало на фоне новостей о том, что его мирный саммит с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште может быть отложен. В Axios сообщили, что Трамп не планирует в ближайшее время встречаться с Путиным.

Европа и Украина готовят план мира из 12 пунктов с уступками территорий

Политика / Международные отношения

Reuters со ссылкой на источники сообщил, саммит Путина и Трампа оказался под угрозой срыва из-за переноса очной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Один из собеседников предположил, что Москва не изменила свою позицию по прекращению огня и не собирается останавливаться на нынешней линии фронта. Источник считает, что Лавров сказал об этом Рубио.

Встреча должна была пройти в ближайшие две недели. О готовности принять саммит объявили венгерские власти. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Вашингтон сообщил, что Киев готов остановиться на нынешней линии фронта. Bloomberg писал 21 октября, что европейские государства совместно с Украиной разрабатывают проект мирного соглашения из 12 пунктов, который предполагает прекращение боевых действий с Россией на текущих линиях фронта.

