Трамп объявил о приближении конца конфликта на Украине

Reuters со ссылкой на источники сообщил, саммит Путина и Трампа оказался под угрозой срыва из-за переноса очной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Один из собеседников предположил, что Москва не изменила свою позицию по прекращению огня и не собирается останавливаться на нынешней линии фронта. Источник считает, что Лавров сказал об этом Рубио.