Главная / Политика /

Европа и Украина готовят план мира из 12 пунктов с уступками территорий

Зеленский подтвердил готовность Киева к прекращению огня по линии фронта
Татьяна Мозолевская
TASS
TASS

Европейские государства совместно с Украиной разрабатывают проект мирного соглашения из 12 пунктов, который предполагает прекращение боевых действий с Россией на текущих линиях фронта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

По данным агентства, за выполнением соглашения будет следить специальная комиссия по установлению мира под председательством президента США Дональда Трампа.

Предложение предусматривает немедленное прекращение огня обеими сторонами, обмен пленными и возвращение всех депортированных детей на Украину. Киев должен получить гарантии безопасности, финансовую поддержку для восстановления и ускоренное вступление в Европейский союз.

Постепенная отмена санкций против России станет возможной только после ее согласия участвовать в восстановлении Украины. При этом около $300 млрд из замороженных активов российского Центробанка будут возвращены Москве лишь при выполнении этих условий.

Лавров объяснил опасность немедленного прекращения огня на Украине

Политика / Международные отношения

По информации Bloomberg, детали мирного плана еще согласовываются, в ближайшие дни представители Европы могут посетить Вашингтон для обсуждения документа с американской администрацией.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил готовность Киева к такому формату. «Мы провели встречу с президентом Соединенных Штатов Америки, и мы договорились, что именно так попытаемся организовать диалог – на существующей линии. Именно таков был сигнал президента Трампа его команде. Это было публично. Линия фронта может стать началом дипломатии», – заявил он.

Ранее стало известно, что Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие лидеры Евросоюза призвали остановить конфликт на Украине на нынешней линии фронта.

В заявлении говорится, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для российско-украинских переговоров.

