Европа и Украина готовят план мира из 12 пунктов с уступками территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил готовность Киева к такому формату. «Мы провели встречу с президентом Соединенных Штатов Америки, и мы договорились, что именно так попытаемся организовать диалог – на существующей линии. Именно таков был сигнал президента Трампа его команде. Это было публично. Линия фронта может стать началом дипломатии», – заявил он.