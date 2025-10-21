Газета
Главная / Политика /

Лидеры ЕС призвали заморозить линию фронта

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлера ФРГ Фридрих Мерц и другие лидеры Евросоюза призвали остановить конфликт на Украине на нынешней линии фронта. Их заявление опубликовано на сайте британского правительства. 

В сообщении говорится, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для российско-украинских переговоров. 

Кроме того, лидеры ЕС подчеркнули, что Украина должна быть в максимально сильной позиции до, во время и после любого прекращения огня. В частности, они заявили о намерении усиливать давление на российскую экономику и оборонную промышленность до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин «не будет готов заключить мир». 

Глава МИД Венгрии опроверг намерение страны блокировать новый пакет санкций ЕС

Политика / Международные отношения

Евросоюз также разрабатывает меры по использованию замороженных российских активов для предоставления их Украине. 

21 октября Politico писало, что представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. По данным издания, 23 октября лидеры стран ЕС попросят Еврокомиссию составить документ, который будет призван санкционировать использование активов РФ для кредитования Киева.

