Лидеры ЕС призвали заморозить линию фронта

Кроме того, лидеры ЕС подчеркнули, что Украина должна быть в максимально сильной позиции до, во время и после любого прекращения огня. В частности, они заявили о намерении усиливать давление на российскую экономику и оборонную промышленность до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин «не будет готов заключить мир».