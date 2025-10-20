Газета
Главная / Политика /

Глава МИД Венгрии опроверг намерение страны блокировать новый пакет санкций ЕС

Ведомости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не планирует блокировать 19-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом пишет Euractiv, опровергнув слухи о возможной попытке Венгрии затормозить процесс на фоне предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

«У нас нет плана по его блокировке. Нам удалось отменить все меры, которые противоречили бы нашим национальным интересам», – отметил Сийярто.

При этом венгерский министр вновь подверг критике санкционную политику ЕС, заявив, что она не достигла заявленных целей. «Я не участвую в безумных вещах», – сказал он, комментируя обсуждение новых ограничительных мер. По словам Сийярто, санкции не повлияли на ход конфликта на Украине.

В начале октября ТАСС писал, что 19-й пакет санкций против РФ могут утвердить на саммите ЕС, запланированном на 23–24 октября.

