Глава МИД Венгрии опроверг намерение страны блокировать новый пакет санкций ЕС

При этом венгерский министр вновь подверг критике санкционную политику ЕС, заявив, что она не достигла заявленных целей. «Я не участвую в безумных вещах», – сказал он, комментируя обсуждение новых ограничительных мер. По словам Сийярто, санкции не повлияли на ход конфликта на Украине.