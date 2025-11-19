Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Великобритания ввела санкции против четырех физлиц и трех компаний РФ

Ведомости

Великобритания ввела санкции против трех российских компаний и четырех граждан РФ. Шесть из этих позиций попали в список ограничительных мер из-за действий в киберсфере, а одна позиция включена в общий санкционный список антироссийских ограничений. Об этом сообщает МИД Соединенного Королевства.

19 ноября Офис контроля за иностранными активами США (OFAC) обновил санкционный список, включив в него пять физических лиц и семь российских организаций в рамках мер, связанных с кибербезопасностью.

В обновленный перечень вошли россияне Максим Макаров, Юлия Панкова, Александр Волосовик, Илья Закиров и Кирилл Затолокин. Все они якобы связаны с киберактивностью. Также под санкции попали российские компании Data Center Kirishi, Media Land, Media Land Technology и ML.Cloud (включая офис в Гонконге), узбекская Datavice MCHJ, британская Hypercore и сербская Smart Digital Ideas DOO.

В июле Великобритания ввела санкции против 18 граждан России, якобы причастных к кибератакам. Рестрикции коснулись сотрудников подразделений Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Согласно формулировке в списке рестрикций, их действия были направлены на «подрыв целостности, процветания или безопасности Соединенного Королевства либо другого государства».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте