Великобритания ввела санкции против четырех физлиц и трех компаний РФ

Великобритания ввела санкции против трех российских компаний и четырех граждан РФ. Шесть из этих позиций попали в список ограничительных мер из-за действий в киберсфере, а одна позиция включена в общий санкционный список антироссийских ограничений. Об этом сообщает МИД Соединенного Королевства.