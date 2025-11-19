Великобритания ввела санкции против четырех физлиц и трех компаний РФ
Великобритания ввела санкции против трех российских компаний и четырех граждан РФ. Шесть из этих позиций попали в список ограничительных мер из-за действий в киберсфере, а одна позиция включена в общий санкционный список антироссийских ограничений. Об этом сообщает МИД Соединенного Королевства.
19 ноября Офис контроля за иностранными активами США (OFAC) обновил санкционный список, включив в него пять физических лиц и семь российских организаций в рамках мер, связанных с кибербезопасностью.
В обновленный перечень вошли россияне Максим Макаров, Юлия Панкова, Александр Волосовик, Илья Закиров и Кирилл Затолокин. Все они якобы связаны с киберактивностью. Также под санкции попали российские компании Data Center Kirishi, Media Land, Media Land Technology и ML.Cloud (включая офис в Гонконге), узбекская Datavice MCHJ, британская Hypercore и сербская Smart Digital Ideas DOO.
В июле Великобритания ввела санкции против 18 граждан России, якобы причастных к кибератакам. Рестрикции коснулись сотрудников подразделений Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Согласно формулировке в списке рестрикций, их действия были направлены на «подрыв целостности, процветания или безопасности Соединенного Королевства либо другого государства».