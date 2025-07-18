Великобритания ввела санкции против 18 россиян по обвинению в кибератаках
Великобритания ввела санкции против 18 граждан России, якобы причастных к кибератакам, говорится на сайте министерства иностранных дел Соединенного Королевства.
Рестрикции коснулись сотрудников подразделений Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Согласно формулировке, в списке рестрикций, их действия были направлены на «подрыв целостности, процветания или безопасности Соединенного Королевства либо другого государства». С той же формулировкой в списке фигурирует и 161‑й Центр подготовки специалистов особого назначения.
Великобритания также ввела санкции против российского информационного агентства «Африканская инициатива» и его руководителей. Всего Соединенное Королевство добавило в санкционный список по России еще 23 позиции.
Последний раз Великобритания обновляла список рестрикций против России 17 июня. Тогда были добавлены 10 физических лиц и 20 судов. По замыслу Лондона, такие шаги должны побудить российскую сторону к достижению мирного урегулирования на Украине.