Великобритания расширила антироссийский санкционный список

В перечень попало Управление глубоководных исследований Минобороны России. Также под санкции подпали кредитная организация «Металлург» и ее руководители – Юрий и Егор Карасевы. Среди включенных в список 17 июня лиц оказались Олег Ткач и Владимир Приступа, связанные с компаниями Telperien, Bompietro Trading и Carovilli Trading, которые занимаются поставками электроники в Россию.