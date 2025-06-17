Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Великобритания расширила санкционный список в отношении России, добавив 10 физических лиц и 20 судов. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте британского правительства.
В перечень попало Управление глубоководных исследований Минобороны России. Также под санкции подпали кредитная организация «Металлург» и ее руководители – Юрий и Егор Карасевы. Среди включенных в список 17 июня лиц оказались Олег Ткач и Владимир Приступа, связанные с компаниями Telperien, Bompietro Trading и Carovilli Trading, которые занимаются поставками электроники в Россию.
До этого сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен объявить о новых санкциях против России. По информации Sky News, глава британского правительства призовет международных партнеров усилить экономическое давление на Москву. По замыслу Лондона, такие шаги должны побудить российскую сторону к достижению мирного урегулирования на Украине.