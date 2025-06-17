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Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Ведомости

Великобритания расширила санкционный список в отношении России, добавив 10 физических лиц и 20 судов. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте британского правительства.

В перечень попало Управление глубоководных исследований Минобороны России. Также под санкции подпали кредитная организация «Металлург» и ее руководители – Юрий и Егор Карасевы. Среди включенных в список 17 июня лиц оказались Олег Ткач и Владимир Приступа, связанные с компаниями Telperien, Bompietro Trading и Carovilli Trading, которые занимаются поставками электроники в Россию.

До этого сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен объявить о новых санкциях против России. По информации Sky News, глава британского правительства призовет международных партнеров усилить экономическое давление на Москву. По замыслу Лондона, такие шаги должны побудить российскую сторону к достижению мирного урегулирования на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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