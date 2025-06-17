Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Sky News: премьер-министр Великобритании объявит о новых санкциях против России

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен объявить о введении новых санкций против России, призвав международных партнеров усилить экономическое давление на Москву. Информацию об этом распространил телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском правительстве.

По данным издания, Стармер на саммите G7 заявит, что Россия «не обладает всеми козырями» и призовет союзников «воспользоваться этим моментом, чтобы усилить экономическое давление». По замыслу Лондона, такие шаги должны подтолкнуть Москву к демонстрации серьезных намерений в вопросе достижения мирного урегулирования на Украине. Точные сроки объявления санкций и их содержание пока не разглашаются.

14 июня Стармер в интервью Bloomberg заявлял, что Британия направит своих миротворцев на Украину только при поддержке США. Он прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон якобы не готов обеспечить воздушное прикрытие для будущих международных сил на украинской территории. При этом детали закрытых переговоров с американской стороной премьер раскрывать отказался, подчеркнув, что сотрудничество между Лондоном и Вашингтоном в оборонной и разведывательной остается прочным.

Также Стармер напомнил о важности коалиции «желающих» – инициативы, продвигаемой Лондоном и Парижем для обеспечения долгосрочной поддержки Украины после завершения конфликта. По его словам, хотя Европе следует проявить больше активности, без участия США создание устойчивой системы безопасности невозможно.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных