Sky News: премьер-министр Великобритании объявит о новых санкциях против России
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен объявить о введении новых санкций против России, призвав международных партнеров усилить экономическое давление на Москву. Информацию об этом распространил телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском правительстве.
По данным издания, Стармер на саммите G7 заявит, что Россия «не обладает всеми козырями» и призовет союзников «воспользоваться этим моментом, чтобы усилить экономическое давление». По замыслу Лондона, такие шаги должны подтолкнуть Москву к демонстрации серьезных намерений в вопросе достижения мирного урегулирования на Украине. Точные сроки объявления санкций и их содержание пока не разглашаются.
14 июня Стармер в интервью Bloomberg заявлял, что Британия направит своих миротворцев на Украину только при поддержке США. Он прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон якобы не готов обеспечить воздушное прикрытие для будущих международных сил на украинской территории. При этом детали закрытых переговоров с американской стороной премьер раскрывать отказался, подчеркнув, что сотрудничество между Лондоном и Вашингтоном в оборонной и разведывательной остается прочным.
Также Стармер напомнил о важности коалиции «желающих» – инициативы, продвигаемой Лондоном и Парижем для обеспечения долгосрочной поддержки Украины после завершения конфликта. По его словам, хотя Европе следует проявить больше активности, без участия США создание устойчивой системы безопасности невозможно.