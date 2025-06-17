Sky News: премьер-министр Великобритании объявит о новых санкциях против России

14 июня Стармер в интервью Bloomberg заявлял, что Британия направит своих миротворцев на Украину только при поддержке США. Он прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон якобы не готов обеспечить воздушное прикрытие для будущих международных сил на украинской территории. При этом детали закрытых переговоров с американской стороной премьер раскрывать отказался, подчеркнув, что сотрудничество между Лондоном и Вашингтоном в оборонной и разведывательной остается прочным.