Великобритания отправит своих миротворцев на Украину только при поддержке США

13 июня спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Вашингтон обсуждает размещение европейских сил сдерживания к западу от реки Днепр. На востоке от Днепра, по его словам, должны быть миротворческие силы с вовлечением третьей стороны, которая будет наблюдать за соблюдением режима прекращения огня. Речь идет о территориях, подконтрольных России.