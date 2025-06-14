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Великобритания отправит своих миротворцев на Украину только при поддержке США

Ведомости

Участие британских миротворцев на Украине после завершения боевых действий возможно лишь при условии американского воздушного прикрытия, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью Bloomberg. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон якобы не готов предоставить защиту с воздуха для будущих международных сил на территории Украины.

«Я всегда говорил, что нужна защита со стороны США», – подчеркнул Стармер.

При этом премьер отказался раскрывать детали частных переговоров с американской стороной, но заверил, что партнерство Великобритании и США в оборонной и разведывательной сфере остается «таким же прочным, как всегда».

Он также напомнил о значении коалиции «желающих» – инициативы, которую Лондон и Париж продвигают для поддержки Украины после завершения конфликта. По его словам, Европа должна активизироваться, однако без США создание устойчивой системы безопасности невозможно.

13 июня спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Вашингтон обсуждает размещение европейских сил сдерживания к западу от реки Днепр. На востоке от Днепра, по его словам, должны быть миротворческие силы с вовлечением третьей стороны, которая будет наблюдать за соблюдением режима прекращения огня. Речь идет о территориях, подконтрольных России.

Возможность размещения западных военнослужащих на территории Украины допустил президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 г. The Telegraph писал в январе этого года, что Стармер и Макрон обсуждают отправку миротворческих сил на Украину в будущем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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