Великобритания отправит своих миротворцев на Украину только при поддержке США
Участие британских миротворцев на Украине после завершения боевых действий возможно лишь при условии американского воздушного прикрытия, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью Bloomberg. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон якобы не готов предоставить защиту с воздуха для будущих международных сил на территории Украины.
«Я всегда говорил, что нужна защита со стороны США», – подчеркнул Стармер.
При этом премьер отказался раскрывать детали частных переговоров с американской стороной, но заверил, что партнерство Великобритании и США в оборонной и разведывательной сфере остается «таким же прочным, как всегда».
Он также напомнил о значении коалиции «желающих» – инициативы, которую Лондон и Париж продвигают для поддержки Украины после завершения конфликта. По его словам, Европа должна активизироваться, однако без США создание устойчивой системы безопасности невозможно.
13 июня спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Вашингтон обсуждает размещение европейских сил сдерживания к западу от реки Днепр. На востоке от Днепра, по его словам, должны быть миротворческие силы с вовлечением третьей стороны, которая будет наблюдать за соблюдением режима прекращения огня. Речь идет о территориях, подконтрольных России.
Возможность размещения западных военнослужащих на территории Украины допустил президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 г. The Telegraph писал в январе этого года, что Стармер и Макрон обсуждают отправку миротворческих сил на Украину в будущем.