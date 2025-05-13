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США обсуждают размещение европейских сил сдерживания на западном берегу Днепра

Для наблюдения на подконтрольной РФ территории могут привлечь третью сторону, заявил Келлог
Ведомости

Вашингтон обсуждает размещение европейских сил сдерживания к западу от реки Днепр. Об этом сообщил спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог в интервью телеканалу Fox Business.

«Речь идет о британцах, французах, немцах и поляках, силы которых должны располагаться к западу от Днепра вне зоны соприкосновения», – сказал он. 

На востоке от Днепра, по его словам, должны быть миротворческие силы с вовлечением третьей стороны, которая будет наблюдать за соблюдением режима прекращения огня. Речь идет о территориях, подконтрольных России.

Возможность размещения западных военнослужащих на территории Украины допустил президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 г. The Telegraph писал в январе этого года, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон обсуждают отправку миротворческих сил на Украину в будущем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва сохраняет свою позицию против размещения европейских миротворцев на территории Украины. По его словам, «фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины». Министр обороны США Пит Хегсет говорил, что миротворцы на Украине, в случае их размещения, не должны быть под эгидой НАТО.

«РИА Новости» со ссылкой на европейский дипломатический источник писало, что если Европа направит миротворцев на Украину после прекращения огня, это не будут «солдаты в голубых касках», речь идет только о наблюдении и мониторинге. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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