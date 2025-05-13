США обсуждают размещение европейских сил сдерживания на западном берегу Днепра

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва сохраняет свою позицию против размещения европейских миротворцев на территории Украины. По его словам, «фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины». Министр обороны США Пит Хегсет говорил, что миротворцы на Украине, в случае их размещения, не должны быть под эгидой НАТО.