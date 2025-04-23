Миротворцы могут быть направлены на Украину только для наблюдения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия сохраняет свою позицию против размещения европейских миротворцев на территории Украины. «Фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины. То есть это, собственно, то, что было одной из первопричин для начала специальной военной операции», – сказал представитель Кремля.