Миротворцы могут быть направлены на Украину только для наблюдения
Если Европа направит миротворцев на Украину после прекращения огня, это не будут «солдаты в голубых касках», речь идет только о наблюдении и мониторинге. Об этом «РИА Новости» сообщил европейский дипломатический источник.
21 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что в течение трех дней планирует представить свой мирный план. Он может включать возможность размещения европейских миротворцев на территории Украины.
Согласно информации New York Post, авторы плана также рассматривают формирование «совместной комиссии» для наблюдения за соблюдением прекращения огня на линии соприкосновения. В состав комиссии могли бы войти российские и украинские военные, а также представители третьих стран, не входящих в НАТО. В миротворческой миссии потенциально могут участвовать и США, но исключительно в роли «финансовой силы», а не военного контингента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия сохраняет свою позицию против размещения европейских миротворцев на территории Украины. «Фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины. То есть это, собственно, то, что было одной из первопричин для начала специальной военной операции», – сказал представитель Кремля.