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Миротворцы могут быть направлены на Украину только для наблюдения

Ведомости

Если Европа направит миротворцев на Украину после прекращения огня, это не будут «солдаты в голубых касках», речь идет только о наблюдении и мониторинге. Об этом «РИА Новости» сообщил европейский дипломатический источник.

21 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что в течение трех дней планирует представить свой мирный план. Он может включать возможность размещения европейских миротворцев на территории Украины.

Согласно информации New York Post, авторы плана также рассматривают формирование «совместной комиссии» для наблюдения за соблюдением прекращения огня на линии соприкосновения. В состав комиссии могли бы войти российские и украинские военные, а также представители третьих стран, не входящих в НАТО. В миротворческой миссии потенциально могут участвовать и США, но исключительно в роли «финансовой силы», а не военного контингента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия сохраняет свою позицию против размещения европейских миротворцев на территории Украины. «Фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины. То есть это, собственно, то, что было одной из первопричин для начала специальной военной операции», – сказал представитель Кремля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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