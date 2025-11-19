Газета
Главная / Политика /

США ввели новые санкции против России из-за обвинений в киберпреступности

Ведомости

Офис контроля за иностранными активами (OFAC) обновил санкционный список, включив в него пять физических лиц и семь российских организаций в рамках мер, связанных с кибербезопасностью. Об этом говорится в сообщении офиса.

В обновленный перечень вошли россияне Максим Макаров, Юлия Панкова, Александр Волосовик (известный также под псевдонимами Ohyeahhellno, podzemniy1, Yalishanda), Илья Закиров и Кирилл Затолокин. Все они якобы связаны с киберактивностью.

Также под санкции попали российские компании Data Center Kirishi, Media Land, Media Land Technology и ML.Cloud (включая офис в Гонконге), узбекская Datavice MCHJ, британская Hypercore и сербская Smart Digital Ideas DOO.

В июле Великобритания ввела санкции против 18 граждан России, якобы причастных к кибератакам. Рестрикции коснулись сотрудников подразделений Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Согласно формулировке в списке рестрикций, их действия были направлены на «подрыв целостности, процветания или безопасности Соединенного Королевства либо другого государства». С той же формулировкой в списке фигурирует и 161‑й Центр подготовки специалистов особого назначения.

