Венгрия наложила вето на решение ЕС о принятии 20-го пакета санкций против РФ

Перед встречей с коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе Сийярто говорил, что Венгрия получила от России подтверждение того, что все повреждения на нефтепроводе «Дружба» были устранены, он полностью готов к эксплуатации. Украина же не возобновляет транзит нефти по политическим мотивам.