Венгрия наложила вето на решение ЕС о принятии 20-го пакета санкций против РФ

Венгрия наложила вето на решение ЕС о принятии 20-го пакета санкций против РФСийярто связал этот шаг с недружественными действиями Украины
Венгрия наложила вето на принятие 20-го пакета антироссийских санкций и выделение Украине 90 млрд евро в виде военного кредита из-за приостановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто на пресс-конференции по результатам встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. Трансляцию проводил телеканал М1.
Он подчеркнул, что Венгрия не поддержит предоставление Украине военного кредита в размере 90 млрд евро, поскольку, по его мнению, украинцы используют шантаж. Он утверждает, что они вступили в сговор с официальными лицами из Брюсселя и оппозиционными силами в Венгрии, чтобы подвергнуть угрозе энергетическую безопасность страны.
По словам Сийярто, по той же причине Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета санкций против России.
«Такова наша нынешняя позиция, поэтому сегодня не было ни пакета санкций, ни украинского кредита. Мы ясно дали понять, что основным условием пересмотра нашей позиции по этому вопросу является возобновление украинцами поставок нефти в Венгрию», – заявил министр.
Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России 6 февраля. Ключевым элементом инициативы назывался полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Также планируется включить в санкционные списки еще 43 танкера – их общее число может вырасти до 640. Дополнительно предполагается ограничить приобретение новых судов и ввести запреты на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов.
Перед встречей с коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе Сийярто говорил, что Венгрия получила от России подтверждение того, что все повреждения на нефтепроводе «Дружба» были устранены, он полностью готов к эксплуатации. Украина же не возобновляет транзит нефти по политическим мотивам.