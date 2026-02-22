Сийярто: Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против России

До этого в МИД Украины сообщали, что при ударах был поврежден участок нефтепровода «Дружба», после чего транзит в Венгрию и Словакию приостановили. 18 февраля Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину, заявив, что они возобновятся только после начала подачи нефти по «Дружбе».