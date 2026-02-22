Сийярто: Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против России
Будапешт заблокирует очередной пакет антироссийских санкций ЕС из-за остановки поставок по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.
«На завтрашнем заседании Совет по иностранным делам ЕС намерен принять 20-й пакет санкций. Венгрия заблокирует его», – написал министр в X.
Для принятия нового пакета рестрикций необходимо согласие всех 27 государств – членов ЕС. Блокировка будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».
19 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после первого заседания «Совета мира» в Вашингтоне заявил, что Киев нарушает соглашение с ЕС, блокируя поставки по «Дружбе».
До этого в МИД Украины сообщали, что при ударах был поврежден участок нефтепровода «Дружба», после чего транзит в Венгрию и Словакию приостановили. 18 февраля Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину, заявив, что они возобновятся только после начала подачи нефти по «Дружбе».
Financial Times писала со ссылкой на источники 20 февраля, что Будапешт заблокировал европейский кредит на 90 млрд евро для Киева.