Банк «Санкт-Петербург» сократил прибыль по МСФО на треть в первом полугодии
Банк «Санкт-Петербург» по итогам первого полугодия получил 16,5 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Показатель снизился на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом говорится в отчетности компании, опубликованной на сайте раскрытия корпоративной информации.
Корпоративный кредитный портфель с начала года увеличился на 6% и достиг 805,9 млрд руб. Объем кредитов, выданных физическим лицам, вырос на 5,4% до 212 млрд руб.
Объем средств корпоративных клиентов сократился на 4,9% с начала 2026 г. и составил 348,5 млрд руб. Остатки на счетах розничных клиентов уменьшились на 7,6% до 560,8 млрд руб.
Норматив достаточности основного капитала банка на 1 июля 2026 г. составил 17,3%. Для сравнения: на начало года этот показатель находился на уровне 19,7%.
Выручка банка по РСБУ в июне снизилась на 10,6% в годовом выражении и достигла 7,6 млрд руб. За полгода кредитная организация получила 43,7 млрд руб., что на 13,1% ниже первого полугодия 2025 г. Чистая прибыль за июнь составила 2 млрд руб. (+17,4% год к году), а за полгода – 16,6 млрд руб. (-39,2%). Операционные расходы в июне выросли на 14,4% до 2,8 млрд руб., а в первом полугодии – на 29,2% до 15,3 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) по итогам июня вышла в 11,4%, а за первые шесть месяцев – в 15,5%. Отношение издержек к доходам (CIR) – 36,5% и 34,9% соответственно. Стоимость риска (CoR) в первом летнем месяце составила 2,7%, а в первом полугодии – 1,5%.