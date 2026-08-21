Банк «Санкт-Петербург» сократил прибыль по МСФО на треть в первом полугодии

Выручка банка по РСБУ в июне снизилась на 10,6% в годовом выражении и достигла 7,6 млрд руб. За полгода кредитная организация получила 43,7 млрд руб., что на 13,1% ниже первого полугодия 2025 г. Чистая прибыль за июнь составила 2 млрд руб. (+17,4% год к году), а за полгода – 16,6 млрд руб. (-39,2%). Операционные расходы в июне выросли на 14,4% до 2,8 млрд руб., а в первом полугодии – на 29,2% до 15,3 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) по итогам июня вышла в 11,4%, а за первые шесть месяцев – в 15,5%. Отношение издержек к доходам (CIR) – 36,5% и 34,9% соответственно. Стоимость риска (CoR) в первом летнем месяце составила 2,7%, а в первом полугодии – 1,5%.